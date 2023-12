Autostrada Roma-Fiumicino, chiude svincolo causa lavori

Lavori in programma per l’autostrada Roma-Fiumicino nelle prossime ore. Ci saranno modifiche alla viabilità per la chiusura di uno svincolo.

Per consentire lo svolgimento di alcuni lavori verrà chiuso lo svincolo dell’autostrada Roma-Fiumicino che conduce sulla A12 Roma-Civitavecchia da martedì 5 a giovedì 7 dicembre.

In base al programma dei lavori gli interventi sono previsti dalle ore 21 di martedì 5 dicembre alle ore 6 di mercoledì 6 dicembre e dalle 21 del 6 dicembre alle 6 di giovedì 7 dicembre.