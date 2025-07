Autotuning all’Anagnina: chiuso il parcheggio serale davanti al centro commerciale

Dall’11 luglio scatta il divieto: niente più parcheggi serali davanti al centro commerciale Anagnina. Un duro colpo per gli amanti dell’autotuning, che da anni avevano trasformato quell’area in un punto di ritrovo fisso.

A mettere la parola fine è stata un’ordinanza firmata dal presidente del Municipio VII, Francesco Laddaga: “Abbiamo provato a trovare soluzioni condivise, ma la situazione era ormai insostenibile per i residenti.”

La misura – valida ogni sera fino al 20 ottobre – prevede l’installazione di dissuasori e catene che impediranno l’accesso al parcheggio in via Torre di Mezzavia 9.

Una stretta necessaria, secondo il minisindaco, non più per bloccare le corse clandestine – fenomeno ormai superato – ma per contrastare il disturbo acustico causato dagli impianti stereo potenziati delle auto.

“Gli agenti arrivano, ma i volumi si abbassano appena in tempo. Impossibile misurare i decibel reali”, ha spiegato Laddaga.

Gli orari del divieto:

Lunedì–Venerdì: 18:00 – 6:30

Venerdì–Sabato: 18:00 – 9:00

Sabato–Domenica: 19:00 – 9:00

Domenica–Lunedì: 19:00 – 6:30

La decisione non è stata presa a cuor leggero: tre segnalazioni all’osservatorio per la sicurezza in tre anni, richieste dei residenti, e continue lamentele per schiamazzi e rumori fino a notte fonda.

“Sappiamo che penalizzeremo anche i clienti serali del centro commerciale, ma il problema era diventato ingestibile”, ha ribadito il presidente.

Niente dossi, niente telecamere (per ora), e soprattutto nessuna alternativa ufficiale per gli appassionati di tuning, che ora restano senza un luogo dove ritrovarsi legalmente.

