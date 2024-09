Avs, bene esproprio ex stazione benzina a parco Centocelle per nuova area verde

“L’acquisizione al patrimonio pubblico dell’ex stazione di rifornimento della benzina progettata dall’architetto Mario Bacciocchi negli anni ’50, ma da tempo abbandonata, per farne un Ecomuseo e porta di accesso al nuovo grande Parco di Centocelle è una notizia bellissima per la nostra città.

Ci complimentiamo con il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi per l’impegno portato avanti con costanza per rendere sempre più possibile la realizzazione nella Capitale, e in questa zona del Municipio V che ne ha tanto bisogno, di una nuova area verde riqualificata, che sarà una delle più estese di Roma. per l’impegno portato avanti con costanza per rendere sempre più possibile la realizzazione nella Capitale, e in questa zona del Municipio V che ne ha tanto bisogno, di una nuova area verde riqualificata, che sarà una delle più estese di Roma.

Un’attenzione, rispetto alle altre amministrazioni, anche economica visto l’investimento di oltre 10 milioni di euro che avrà sicuramente ricadute significative in termini di miglioramento della qualità di vita della comunità con la creazione di spazi di incontro e per praticare sport.

Così come importante è anche il lavoro di bonifica della discarica abusiva in via Collatina Vecchia che durerà più giorni per la grande quantità di rifiuti da rimuovere.

Davanti a questi tasselli così significativi, ci auguriamo che sia convocato il prima possibile un tavolo per valorizzare il Pratone di Torre Spaccata, dopo l’ultimo devastante incendio di agosto, e procedere alla sua riunificazione con il confinante Parco di Centocelle.

Con l’estensione del vincolo paesaggistico, sarebbe un passo concreto per sottrarre alla cementificazione un’area di grande valore archeologico, come chiedono i cittadini”.

Così in una nota i consiglieri Alessandro Luparelli, Michela Cicculli e Nando Bonessio dell’Alleanza Verdi-Sinistra in Campidoglio.

