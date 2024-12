Avvio della bonifica del laghetto delle tartarughe – parco delle farfalle

“Dopo anni di degrado oggi con grande soddisfazione insieme a Massimiliano Umberti Presidente IV Municipio abbiamo assistito all’avvio delle operazioni di bonifica del laghetto delle tartarughe – parco delle farfalle». Informa l’assessora municipale Federica Desideri.

«Invaso – prosegue – da una vegetazione infestante, stava mettendo a serio rischio anche la cospicua comunità di tartarughe presenti nel laghetto. Un’area fra quelle del decentramento del verde che circa un anno fa è passata di competenza del Municipio e che da oggi vivrà una nuova vita».

«È il frutto del lavoro – conclude Desideri – del tavolo tecnico che si è tenuto presso il mio Assessorato, al quale hanno dato il suo importante contributo i componenti del Servizio Tutela Ambientale Municipale, i rappresentanti di WWF Roma e Provincia e il Dipartimento Ambiente – Servizio Tutela della Biodiversità. Proseguiamo nella strada giusta e piano piano stiamo risolvendo problemi e criticità endemiche del nostro territorio”.

