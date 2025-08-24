Bambino di due anni trovato in strada a Fidene: era uscito da solo di casa

Una mattinata che poteva trasformarsi in tragedia si è consumata mercoledì a Fidene, quartiere a nord di Roma. Un bimbo di appena due anni è stato trovato mentre vagava spaesato per le strade, in lacrime perché incapace di ritrovare la via di casa.

A notarlo sono stati alcuni passanti, che si sono immediatamente fermati per soccorrerlo e hanno chiamato la Polizia.

Pochi minuti dopo, una pattuglia è arrivata sul posto: uno degli agenti ha preso il piccolo in braccio e, insieme ai colleghi, ha iniziato a girare tra le vie del quartiere nel tentativo di capire da dove fosse scappato.

La svolta è arrivata grazie a un dettaglio insolito: un giocattolo lasciato davanti a una porta d’ingresso. Proprio da lì è uscita una donna, la madre del bambino, che ha spiegato di non essersi accorta della sua uscita di casa.

Il piccolo è stato riaffidato alla famiglia, ma la posizione della donna resta al vaglio delle autorità. Intanto, tra i residenti rimane lo choc per un episodio che poteva avere conseguenze ben più gravi.

