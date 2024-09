Bando taxi, arrivate 4274 candidature

Si è chiuso ieri sera alle 23.59, con un totale di 4274 candidature, il bando pubblicato da Roma Capitale per il rilascio di mille licenze Taxi.

“Il numero elevato di candidate e candidati, in linea con le nostre aspettative – commenta l’Assessore alla Mobilità Patanè – testimonia il buon lavoro portato avanti dal Dipartimento nella stesura dell’Avviso Pubblico.

Alcuni numeri: le donne candidate sono 799 pari a circa il 19%; il 34,51% dei candidati ha più di 49 anni, il 27,66% da 40 a 49, il 25,33% da 30 a 39, il 12,3% meno di 30 anni.

I candidati che hanno già esercitato l’attività di sostituto alla guida sono 1584 pari a circa il 37% delle domande. Le candidature alla licenza di tipo ordinario sono la stragrande maggioranza: quasi il 79%; quelle per la licenza per il trasporto disabili, il 2,5%; i restanti hanno optato per entrambe le tipologie”.

