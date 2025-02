Bando taxi Roma, il caso degli esclusi finisce in Commissione

Una storia che sa di beffa e che ora finisce sotto la lente d’ingrandimento della Commissione Trasparenza. Stiamo parlando del bando taxi di Roma per l’assegnazione di 1.000 nuove licenze, un concorso che si è trasformato in un vero e proprio rebus per centinaia di aspiranti tassisti.

L’inganno della terza opzione?

Il bando offriva tre possibilità:

800 licenze ordinarie

200 licenze per il trasporto di persone con disabilità (con un bonus di 5 punti per chi sceglieva questa categoria)

Un’opzione mista, che consentiva di concorrere per entrambe le graduatorie.

Ed è proprio la terza opzione ad aver creato il caos. Chi l’ha scelta si è ritrovato automaticamente in fondo alle graduatorie, a prescindere dal punteggio ottenuto. Secondo il Comune, il bando era chiaro: questi candidati sarebbero stati trattati come “riserve”, riempiendo le graduatorie solo in caso di posti vacanti.

Gli 800 esclusi, però, non la pensano così: da nessuna parte era specificato che sarebbero stati considerati semplici ripieghi. E poi, perché dare un bonus di 5 punti a chi sceglieva esclusivamente il trasporto disabili, se i loro unici concorrenti erano proprio quelli dell’opzione tre? Una regola che, secondo gli esclusi, ha creato una falsa percezione della competizione.

Graduatorie in ritardo, ricorsi impossibili

Come se non bastasse, le graduatorie definitive, attese per fine gennaio, non sono ancora state pubblicate. Il motivo? Sarebbero ancora bloccate in Prefettura per le verifiche. E per chi vuole fare ricorso al Tar, questo è un problema enorme: senza la pubblicazione ufficiale, possono solo inviare diffide al Comune, senza avere basi solide per un’azione legale concreta.

L’incontro decisivo

Dopo mesi di proteste e richieste di chiarimento, la vicenda approda finalmente in Commissione Trasparenza, venerdì 14 febbraio. A presiedere la riunione sarà Federico Rocca, con la presenza dell’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e dell’avvocato Antonino Galletti, che difende molti degli esclusi.

L’obiettivo? Fare chiarezza una volta per tutte e capire quando verranno pubblicate le graduatorie definitive.

