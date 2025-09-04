“Basta, è tempo di tornare a lavorare in presenza nel V municipio”

Basta avere un po’ di pazienza e vedendo i due video su YouTube della seduta di consiglio del V municipio effettuata il 1º settembre 2025 si possono “ascoltare” le difficoltà riscontrate operando in videoconferenza.

Questa modalità, introdotta durante il periodo del Covid-19 e riproposta a luglio a causa del guasto all’impianto di raffreddamento dell’aula, sembrava una soluzione temporanea.

Una volta riparato (con ritardo) l’impianto, però, si è verificato un nuovo problema: il microfono del presidente del Consiglio non funzionava. Come lui stesso dichiara, l’importante strumento di lavoro non è stato né riparato né sostituito, nonostante le ripetute richieste rivolte all’assessore Maura Lostia e al Dipartimento.

Come AbitareA dei lavori consiliari portati avanti esclusivamente attraverso l’on-line siamo stati sempre decisamente critici in quanto così si estromette in maniera totale la presenza dei cittadini e questo riteniamo che sia un fatto grave, visto che il regolamento che regola l’attività politica sia nei municipi che al comune di Roma prevede che le commissioni e le sedute di consiglio, salvo rarissime eccezioni, siano aperte alla partecipazione dei cittadini.

Noi continuiamo a chiedere che venga ripristinata la normalità segnalando al presidente Di Cosmo che analoghi problemi accaduti in altri municipi romani, come ad esempio Roma I, sono stati superati in 3, 4 giorni; che si siano impegnati di più?

Noi pensiamo e non ce ne vogliano chi siede sugli scranni a via G. Perlasca e a via di Torre Annunziata, che sia andata proprio così. Tuttavia speriamo che la decisa e precisa presa di posizione del consigliere Rinaldi, per un pronto ritorno in aula, trovi finalmente una risposta positiva anche da parte di tutti gli altri consiglieri.

