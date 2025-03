Benvenuta Primavera 2025 a Colli Aniene

Con un ricco programma di iniziative di arte, musica, danza, poesia, pattinaggio, torna Benvenuta Primavera (settima edizione), organizzata dall’Aps Il Foro, con il supporto di Sogèster soc. coop. e il coinvolgimento di alcune associazioni e scuole del territorio.

Dal 3 al 5 aprile 2025, sotto i portici di viale Ettore Franceschini, a partire dalle ore 9, sarà possibile visitare l’esposizione delle opere degli artisti:

Abdellaoui Mohamed, Antoni Loretta, Ariuolo Mirella, Arnesano Evy, Beccaceci Anna Marisa, Belisari Carla, Carocci Elio, Carotti Valentino, Casadei Silvia, Cerio Silvia, Cianfoni Rosalba, De Casamassimi Marina, Di Domenica Lucia, Fedeli Stefano, Lucidi Maria Cristina, Liburdi Eleonora, Mariani Anna, Rocco Bruno, Rongioletti Maria Rita, Sardella Nando, Sbaraglia Leonardo, Sdruscia Marina, Tinto Carla, Vitto Tiziana.

Ci sarà, inoltre, l’esposizione degli alunni della scuola dell’infanzia Colli Aniene – Franceschini con opere sul tema: “L’Arte”.

L’I.C. Tullio De Mauro esporrà, invece, gli elaborati dei ragazzi della secondaria di primo grado, coordinati dalla prof.ssa V. Mancaruso.

Quest’anno, per il concorso artistico “Premio Benvenuta Primavera”, il tema è “Il mare” e sarà assegnato dalla giuria popolare e da quella tecnica presieduta dal prof. Riccardo Zizzo (pittore).

Le opere saranno esposte il 4 e il 5 aprile (ore 9,00/19,00) in via Meuccio Ruini. Il pubblico potrà esprimere la propria preferenza solo sul posto.

Il programma degli eventi

Giovedì 3 aprile:

▪ ore 16:30 Via Meuccio Ruini: Presentazione del libro di poesie in romanesco C’è ’n’aria scapijata di Maurizio Rossi (Ed. Cofine, 2025), introduzione di Leone Antenone, intervento di Vincenzo Luciani e intermezzi musicali degli allievi dell’Ass. Anton Rubinstein.

▪ ore 17:00 Via V. Melandri, pista di pattinaggio Parco Melandri: Esibizione degli allievi della Scuola di danza Ads Lolly Dance, a cura della Ma Lolly Rizzitelli e della Ma Valeria Schirano.

▪ Per il progetto Quartieri Solidali: Esposizione della mostra “20 anni insieme” e premiazione della “Pesca di Primavera” a cura dei Condomini Solidali.

Venerdì 4 aprile:

ore 16:30 Via Meuccio Ruini ▪ Presentazione del libro Dal verso al libro di Anna Maria Curci (Ed. Cofine, 2025), a cura di Maurizio Rossi. Segue Reading di poeti in antologia nel volume. Intermezzi musicali a cura degli allievi dell’Ass. Anton Rubinstein

▪ dalle ore 16:00 presso l’Istituto Minerva in Viale B. Bardanzellu 83: – Area esterna giardino: Animazione e giochi per bambini a cura della scuola d’infanzia Minerva Kids – Area interna Auditorium: iniziative culturali ed esibizioni al pianoforte. Canti di Primavera, rassegna corale di adulti e bambini

▪ ore 18:00 Viale Ettore Franceschini 40, Parrocchia Santa Bernadette: Esibizione degli allievi della Scuola di Pattinaggio Artistico Nova Familia Asd, a cura della Ma Angela Cammareri.

Sabato 5 aprile:

▪ ore 10:30 V.le E. Franceschini: “Da passaggio a luogo d’incontro”: intervento di riqualificazione dell’area intorno al Monumento alla Natura. Installazione della panchina PARLASCOLTA e inaugurazione della Mostra permanente sul territorio.

La cerimonia conclusiva

Il 9 aprile, dalle 17, si svolgerà la cerimonia conclusiva presso l’Istituto Minerva, in viale Bardanzellu, 83. Nell’Anfiteatro dell’Istituto saranno proiettate foto e video delle tre giornate, premiati gli artisti e verrà assegnato il “Premio Benvenuta Primavera” 2025.

