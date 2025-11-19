Black Friday e Natale, boom di assunzioni: si cercano 500 nuovi profili nel Lazio. Ecco quali

Con l’arrivo del Black Friday e delle festività natalizie, cresce in tutta Italia la domanda di personale per rispondere all’aumento dei volumi di attività e dei consumi.

A confermarlo è Gi Group, la prima agenzia italiana per il lavoro, che è alla ricerca di oltre 4.500 profili da inserire in diversi ambiti su tutto il territorio nazionale, di questi, quasi 500 lavoratori sono attesi nel Lazio.

Una maxi-selezione destinata a rinforzare logistica, GDO, retail, customer care, facility, sicurezza e horeca in tutta la regione.

Un’ondata di opportunità che, come spiega Giada Donati, Central Delivery Director di Gi Group, arriva nel periodo più frenetico dell’anno:

“Le settimane che precedono Black Friday e Natale sono tra le più dinamiche per il mercato del lavoro. La richiesta di personale cresce in molti settori e questo si traduce in occasioni per tutti: giovani alla prima esperienza, studenti, ma anche professionisti già formati. Il finale d’anno è un momento perfetto per investire su sé stessi, anche con percorsi di formazione mirati”.

Non a caso, Gi Group rilancia anche il suo Training Hub, con corsi costruiti su misura e nuovi Open Day in arrivo nelle agenzie territoriali per far incontrare domanda e offerta nei comparti più caldi.

Tutte le posizioni aperte nel dettaglio

Logistica – 250 posti

Ricercati pickeristi, carrellisti, retrattilisti, magazzinieri/e, preparatori/preparatrici merce, impiegati/e di magazzino e autisti, con contratti part-time, full-time, weekend o festivi.

Grande distribuzione organizzata – 50 posti

Addetti/e ai banchi specializzati (gastronomia, macelleria, pescheria e forno), cassieri/e e scaffalisti/e.

Horeca – 80 posti

Servono addetti/e alla ristorazione, camerieri/e, baristi/e, cuochi/e, commis di cucina e pizzaioli/e. Preferenza per profili con esperienza.

Customer care – 10 posti

Addetti/e al Customer Service inbound e outbound, con disponibilità part-time e su turni.

Facility & sicurezza – 30 posti

Ricercati addetti/e al controllo accessi, alla sicurezza non armata e alle pulizie.

Una chiamata alle armi per chi vuole entrare o rientrare nel mondo del lavoro proprio nel periodo in cui Roma e il Lazio si preparano alla stagione più intensa dell’anno.

