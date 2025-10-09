Black Point Nomentano, comunicato stampa del M5S

Pubblichiamo un comunicato stampa della capogruppo del M5s in Assemblea capitolina, Linda Meleo, e del capogruppo del M5s in Municipio Roma IV, Stefano Rosati, in merito al consiglio straordinario del IV Municipio che si è svolto nella mattina dell’8 ottobre

“Nella giornata di ieri in Municipio Roma IV si è svolto il Consiglio straordinario richiesto da FdI sul Black Point realizzato nell’area di via Nomentana-San Basilio-via Fabbri-via Buazzelli. Un progetto con notevoli criticità sul quale, a febbraio 2024, lo stesso Municipio aveva approvato all’unanimità una mozione di contrarietà. Durante la seduta, in cui pesavano l’assenza del presidente Umberti ed il silenzio dell’assessore Zanghi, ma in cui era presente l’assessore Patanè – aggiungono – è emersa con grande evidenza la necessità che questa amministrazione dialoghi con i residenti a monte della realizzazione dei progetti, non a posteriori.

A questo proposito, noi del Movimento 5 Stelle abbiamo presentato un emendamento per chiedere l’istituzione di un Osservatorio Tecnico Permanente congiunto in cui siano coinvolti, oltre ai rappresentanti istituzionali e agli uffici competenti del Campidoglio e dei Municipi Roma III e IV, anche i rappresentanti dei Comitati di quartiere e delle attività commerciali e mercatali. Il nostro atto è stato però bocciato dalla maggioranza municipale, segno che in quanto ad ascolto dei cittadini c’è ancora molta strada da fare: auspichiamo che il Municipio avvii al più presto un percorso partecipato”

Il capogruppo Rosati, raggiunto telefonicamente, ha dichiarato inoltre che “trattasi di un’area che da non pericolosa è divenuta pericolosissima, con un numero di incidenti mai verificatisi prima. Assente ingiustificato il Presidente del Municipio Umberti che dimostra ancora una volta quanto è distante dalla realtà ed era presente l’Assessore Patanè che ha cercato di indorare ai cittadini l’ennesima pillola, dopo quella della ZTL, senza comprendere che l’unico obiettivo dei residenti è quello di essere ascoltati prima di fare il danno e non a posteriori. Dopo mille capriole e “protetti” dalle parole rassicuranti (solo a parole) dell’Assessore Patanè, l’emendamento è stato puntualmente bocciato e l’ascolto con il territorio sarà sempre una meteora.“

