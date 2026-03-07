Blitz a Porta Portese: 6 arresti e “tesoro” di smartphone rubati recuperato. Denunciati tre minori

Controlli a tappeto tra le strade di Porta Portese e il quadrante di Piazzale della Radio. I Carabinieri hanno messo in campo un’operazione ad alto impatto per contrastare furti, ricettazione e spaccio in una delle zone più frequentate e sensibili della città.

Il bilancio è di sei arresti e otto persone denunciate, oltre a decine di identificazioni e controlli su veicoli.

Il blitz, coordinato secondo le direttive del prefetto Lamberto Giannini, è stato condotto dai militari della Compagnia Carabinieri Roma Trastevere e si inserisce nelle attività decise dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per rafforzare la sicurezza nel quadrante tra Porta Portese, Trastevere e Piazzale della Radio.

Refurtiva hi-tech in auto

Tra gli interventi più significativi, i Carabinieri hanno fermato un’auto con a bordo un 33enne ucraino e un 50enne georgiano. Durante il controllo sono stati trovati 21 telefoni cellulari e diverse cuffie AirPods, risultate provento di furto.

Per entrambi è scattata la denuncia per ricettazione. Il conducente è stato inoltre segnalato per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, con conseguente ritiro della patente.

Minorenni con carta di credito rapinata

Un altro episodio ha coinvolto tre minorenni di 16 e 17 anni, provenienti dal campo nomadi di via Candoni. I ragazzi sono stati sorpresi mentre tentavano di effettuare acquisti con una carta di credito risultata rubata durante una rapina.

Per loro è scattata la denuncia a piede libero.

Arresti per condanne e furti

Nel corso dell’operazione sono state arrestate quattro persone destinatarie di provvedimenti definitivi dell’autorità giudiziaria per reati legati a furto e traffico di droga.

Alcuni sono stati trasferiti nel carcere di Rebibbia, mentre altri sono stati posti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Altri due arresti sono stati effettuati subito dopo un furto aggravato in un negozio di Piazzale della Radio, dove i sospetti sono stati bloccati poco dopo il colpo.

Controlli su droga e sicurezza stradale

L’operazione ha riguardato anche il contrasto allo spaccio e il controllo del territorio. Un 35enne è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere dopo essere stato trovato con un taglierino, mentre un 17enne è stato segnalato per detenzione di 33 grammi di hashish.

Complessivamente:

112 persone identificate

41 veicoli controllati

11 persone segnalate per uso personale di stupefacenti

Sul fronte della sicurezza stradale, sono state elevate 23 sanzioni per oltre 4.000 euro, con due veicoli sequestrati e due patenti ritirate.

