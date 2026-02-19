Blitz a Tor Bella Monaca: 7 arresti e una discarica abusiva scoperta a Borghesiana

Un controllo capillare, mirato a colpire lo spaccio e riportare sicurezza nei quartieri Borghesiana e Finocchio.

I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno messo in campo un servizio straordinario del territorio che ha portato a 7 arresti, 12 denunce e diverse segnalazioni per uso personale di stupefacenti.

L’operazione si inserisce nelle linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini, condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Lo scambio di crack in strada

Il primo intervento è scattato alla Borghesiana. I Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno notato un’auto a noleggio che si muoveva con fare sospetto.

L’intuizione si è rivelata fondata: il conducente, un 37enne romano, è stato sorpreso mentre cedeva una dose di crack in cambio di 50 euro.

La perquisizione dell’auto ha portato al sequestro di circa 10 grammi di crack, oltre 15 grammi di cocaina suddivisi in decine di dosi e 225 euro in contanti.

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura.

Le basi dello spaccio nei palazzi

Parallelamente, i militari della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno passato al setaccio alcune basi logistiche dello spaccio ricavate nei complessi residenziali.

In via Paternopoli una 31enne è stata arrestata: in casa nascondeva 24 grammi di cocaina , materiale per il confezionamento e 2.390 euro in contanti.

In via G.B. Scozza un 33enne è finito in manette con 20 involucri di cocaina , sostanza da taglio e un bilancino di precisione.

In via dell’Archeologia un 21enne incensurato è stato trovato con quasi 300 grammi di hashish , già suddivisi in 136 dosi.

In largo Ferruccio Mengaroni un altro 21enne custodiva in casa oltre 70 grammi di cocaina e un etto di hashish.

Revoche e ritorno in carcere

Il dispositivo ha riguardato anche chi aveva già beneficiato di misure alternative. Due pregiudicati sono stati condotti in carcere per violazioni delle prescrizioni.

Un 46enne è stato trasferito a Carcere di Rebibbia dopo la revoca dei domiciliari; analogo destino per un 40enne di Frascati, per il quale è stato disposto il ripristino della custodia in carcere e la sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Pistola a salve e discarica abusiva

Sul fronte della prevenzione, in via dell’Archeologia un 19enne tunisino è stato denunciato perché trovato con una pistola a salve priva del tappo rosso e relativo munizionamento.

Colpito anche il degrado ambientale: in via Mezzoiuso undici persone, tra i 31 e i 75 anni, sono state denunciate per abbandono di rifiuti speciali. L’area antistante le abitazioni era stata trasformata in una discarica abusiva.

Oltre alla denuncia, è scattata l’intimazione al ripristino immediato dei luoghi.

Controlli ai locali e bilancio finale

I controlli hanno interessato anche gli esercizi commerciali: nessuna irregolarità in un bar di via Sellia, mentre per un locale in via Prenestina sono state elevate sanzioni amministrative per 5.000 euro.

Nel complesso, i Carabinieri hanno identificato 127 persone e controllato 64 veicoli, in un’azione che punta a rafforzare la presenza dello Stato in quartieri da tempo segnati dallo spaccio e dal degrado.

