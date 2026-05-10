Blitz a Tor Bella Monaca: tra i sotterranei e i lotti della droga. Arresti e sequestri nel fortino dello spaccio

Un’altra giornata di controlli serrati nel quadrante Est della Capitale, dove la Polizia di Stato è tornata a colpire le piazze dello spaccio tra Tor Bella Monaca e Ponte di Nona.

Gli agenti del VI Distretto Casilino hanno passato al setaccio le aree più sensibili del territorio con servizi sotto copertura, appostamenti e interventi lampo, nel tentativo di spezzare la rete dello smercio di droga che continua ad alimentare il mercato illegale nelle periferie romane.

La fuga tra i lotti di viale dell’Archeologia

Il fulcro dell’operazione è stato ancora una volta viale dell’Archeologia, uno dei punti più delicati del quartiere, dove ballatoi, garage e passaggi interni vengono spesso utilizzati come vie di fuga o basi operative dagli spacciatori.

Proprio qui è iniziato il primo inseguimento della giornata. Un uomo in sella a uno scooter privo di targa, alla vista degli agenti, ha accelerato tentando di raggiungere i box sotterranei dei palazzi. Durante la corsa ha cercato di liberarsi di un sacchetto contenente droga, ma è stato fermato poco dopo dai poliziotti.

Sul posto sono state recuperate 15 dosi di eroina, mentre addosso al pusher sono stati trovati hashish, cocaina e oltre 300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Giovani pusher sorpresi con crack e cocaina

A distanza di poche ore, sempre nella stessa area, gli agenti hanno bloccato due ragazzi trovati in possesso di numerose dosi di crack e cocaina già confezionate e pronte per la vendita. I due sono stati fermati durante uno dei controlli mirati predisposti nel quartiere.

Ponte di Nona, arrestato un ricercato

L’operazione si è poi estesa a Ponte di Nona, dove un altro spacciatore è stato fermato con cocaina e metanfetamine durante un servizio di pattugliamento.

Il risultato più rilevante è però arrivato con l’arresto di un cittadino tunisino di 24 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Roma per reati legati agli stupefacenti.

Il giovane è stato rintracciato ancora una volta in via dell’Archeologia e, dopo un tentativo di fuga, è stato bloccato dagli agenti e trasferito nel carcere di Rebibbia, dove dovrà scontare una pena di quasi quattro anni.

Operazione antidegrado nel quadrante Casilino

Parallelamente ai controlli antidroga, è scattata anche un’attività di contrasto al degrado urbano coordinata insieme alla Polizia Locale del VI Gruppo.

Nel mirino sono finiti veicoli abbandonati e carcasse presenti nelle strade del quadrante Casilino, spesso utilizzati come rifugi improvvisati o nascondigli per droga e armi.

Il bilancio finale parla di 14 mezzi rimossi, tra auto senza assicurazione e veicoli destinati alla confisca. Uno dei mezzi controllati è risultato inoltre oggetto di appropriazione indebita. Quattro carcasse sono state infine rimosse e smaltite, nel tentativo di restituire maggiore sicurezza e decoro ai residenti della zona.

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