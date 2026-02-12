Blitz al campo rom di via Candoni: rimossi moduli abitativi e rifiuti ingombranti

Roma sud-ovest torna al centro di un intervento di riqualificazione e sicurezza. Questa mattina, 12 febbraio 2026, l’area di via Candoni è stata interessata da un’operazione coordinata tra forze dell’ordine, uffici comunali e operatori sociali, finalizzata al ripristino del decoro e alla bonifica del sito.

L’azione si inserisce in un piano graduale di superamento delle criticità storiche del campo.

Rimozione e sicurezza

L’accesso ha avuto come obiettivo la rimozione di moduli abitativi ormai in disuso o destinati a nuclei familiari già collocati in soluzioni abitative alternative.

Contestualmente, sono stati portati via numerosi materiali ingombranti, con l’intento di migliorare sia le condizioni di vivibilità che la sicurezza dell’area.

Gli interventi degli uffici tecnici dell’AMA e del Comune sono stati seguiti passo passo dagli operatori della Sala Operativa Sociale, mentre la Polizia di Stato e la Polizia Locale hanno garantito una cornice di sicurezza mirata, prevenendo possibili turbative dell’ordine pubblico.

Un percorso di lungo termine

L’operazione odierna rappresenta un ulteriore step di un percorso già avviato da tempo, che coinvolge tutti gli enti competenti.

L’obiettivo, ripristinare condizioni dignitose di vivibilità, decoro e sicurezza in un sito che, per anni, è stato fonte di criticità per il territorio.

IL VIDEO:

