Blitz al fast food di Dragona: cocaina e crack tra le auto, arrestati in due dai Baschi Verdi

Non stavano aspettando un panino, ma l’arrivo dell’ennesimo cliente per una consegna di tutt’altro genere.

Due uomini — un italiano e un romeno — sono finiti in manette a Dragona, nel quadrante litoraneo di Roma, sorpresi dai finanzieri del Comando Provinciale proprio nel piazzale di un fast food.

I Baschi Verdi di Ostia, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, hanno notato un’auto ferma nell’area di sosta.

L’atteggiamento degli occupanti e il viavai sospetto in un punto defilato del parcheggio hanno spinto i militari a intervenire immediatamente.

La perquisizione, estesa rapidamente dal veicolo ai due sospettati, ha portato alla luce un vero e proprio “kit” per lo spaccio itinerante:

31 dosi sigillate: circa 10 grammi complessivi tra cocaina e crack, già ripartiti e pronti per lo scambio immediato.

Le Fiamme Gialle hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato. La posizione strategica del parcheggio, utilizzato come copertura per mimetizzarsi tra i clienti del locale, non è bastata a eludere lo sguardo dei finanzieri.

