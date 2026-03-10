Blitz al fast food di Dragona: cocaina e crack tra le auto, arrestati in due dai Baschi Verdi
Le Fiamme Gialle hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato
Non stavano aspettando un panino, ma l’arrivo dell’ennesimo cliente per una consegna di tutt’altro genere.
Due uomini — un italiano e un romeno — sono finiti in manette a Dragona, nel quadrante litoraneo di Roma, sorpresi dai finanzieri del Comando Provinciale proprio nel piazzale di un fast food.
L’appostamento nel parcheggio
I Baschi Verdi di Ostia, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, hanno notato un’auto ferma nell’area di sosta.
L’atteggiamento degli occupanti e il viavai sospetto in un punto defilato del parcheggio hanno spinto i militari a intervenire immediatamente.
Il “menu” dello spaccio: dosi pronte e cellulari
La perquisizione, estesa rapidamente dal veicolo ai due sospettati, ha portato alla luce un vero e proprio “kit” per lo spaccio itinerante:
-
31 dosi sigillate: circa 10 grammi complessivi tra cocaina e crack, già ripartiti e pronti per lo scambio immediato.
-
Telefoni cellulari: diversi dispositivi sequestrati che, secondo gli inquirenti, fungevano da centralino per raccogliere le ordinazioni e concordare i punti di incontro con gli acquirenti.
L’arresto
Le Fiamme Gialle hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato. La posizione strategica del parcheggio, utilizzato come copertura per mimetizzarsi tra i clienti del locale, non è bastata a eludere lo sguardo dei finanzieri.
