Blitz al fast food di Dragona: cocaina e crack tra le auto, arrestati in due dai Baschi Verdi

Le Fiamme Gialle hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato

Redazione - 10 Marzo 2026

Non stavano aspettando un panino, ma l’arrivo dell’ennesimo cliente per una consegna di tutt’altro genere.

Due uomini — un italiano e un romeno — sono finiti in manette a Dragona, nel quadrante litoraneo di Roma, sorpresi dai finanzieri del Comando Provinciale proprio nel piazzale di un fast food.

L’appostamento nel parcheggio

I Baschi Verdi di Ostia, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, hanno notato un’auto ferma nell’area di sosta.

L’atteggiamento degli occupanti e il viavai sospetto in un punto defilato del parcheggio hanno spinto i militari a intervenire immediatamente.

Il “menu” dello spaccio: dosi pronte e cellulari

La perquisizione, estesa rapidamente dal veicolo ai due sospettati, ha portato alla luce un vero e proprio “kit” per lo spaccio itinerante:

  • 31 dosi sigillate: circa 10 grammi complessivi tra cocaina e crack, già ripartiti e pronti per lo scambio immediato.

  • Telefoni cellulari: diversi dispositivi sequestrati che, secondo gli inquirenti, fungevano da centralino per raccogliere le ordinazioni e concordare i punti di incontro con gli acquirenti.

L’arresto

Le Fiamme Gialle hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato. La posizione strategica del parcheggio, utilizzato come copertura per mimetizzarsi tra i clienti del locale, non è bastata a eludere lo sguardo dei finanzieri.

