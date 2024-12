Blitz anti-microcriminalità: fermato con droga e coltello alla metro Cornelia

Un’operazione straordinaria dei Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro, con il supporto del 6° Battaglione Toscana e del Nucleo Cinofili, ha portato a importanti risultati nel contrasto alla microcriminalità nei quartieri San Pietro e Aurelio.

Nel corso dei controlli, è stato arrestato in flagranza un cittadino egiziano sorpreso alla fermata metro Cornelia con diverse dosi di hashish e un coltello a serramanico.

Altre quattro persone sono state denunciate: due uomini trovati in possesso di stupefacenti, un cittadino albanese con catalizzatori di sospetta provenienza e una donna romana, accusata di non aver pagato una scommessa in un centro autorizzato.

Non sono mancati interventi contro il degrado urbano: cinque venditori ambulanti abusivi nell’area di San Pietro sono stati sanzionati, e un cittadino romeno è stato segnalato al Prefetto per uso personale di droghe.

In totale, i Carabinieri hanno identificato 197 persone, controllato 76 veicoli e dimostrato una presenza capillare sul territorio, in linea con le direttive del Prefetto Lamberto Giannini per rafforzare sicurezza e ordine pubblico nella Capitale.

