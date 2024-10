Blitz antidroga a Roma: 38enne trasforma un appartamento in centrale dello spaccio

Gli agenti del III Distretto della Polizia di Stato avevano osservato i suoi movimenti per giorni. Un 38enne napoletano, residente a Roma, aveva trasformato un appartamento in via della Bufalotta in una vera e propria centrale per lo spaccio di stupefacenti.

Ieri, durante la fase di organizzazione di un nuovo trasferimento di droga, la polizia ha fatto scattare il blitz, cogliendolo in flagranza di reato.

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno scoperto, nascosti con cura nella cucina, due pacchi contenenti marijuana da oltre un chilogrammo ciascuno.

Nella stessa stanza, altre 18 confezioni di marijuana da 100 grammi l’una, per un totale di circa due chili, e un ulteriore pacco con 600 grammi della stessa sostanza.

Ma non è finita qui: sono stati trovati anche 119 panetti di hashish, con un peso complessivo di circa 12 chili, insieme a due bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto e diversi materiali per il confezionamento della droga.

In totale, la droga sequestrata ammonta a 16 chili tra marijuana e hashish, un quantitativo che conferma il ruolo di rilievo dell’uomo nel traffico di stupefacenti della zona.

Arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, il 38enne è comparso di fronte al giudice, il quale ha convalidato l’arresto e ha disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Roma.

