Blitz antidroga a Roma: sette arresti nei quartieri Tufello, San Basilio e Talenti

Continua la stretta dei Carabinieri contro il traffico di stupefacenti nella Capitale. Nelle ultime ore, in un’operazione condotta d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, le forze dell’ordine hanno arrestato sette persone nei quartieri Tufello, San Basilio e Talenti, trovate in possesso di droga e contanti frutto dell’attività illecita.

Droga nascosta nelle auto a noleggio

Il primo arresto è avvenuto in via Augusto Camerini (Talenti), dove un cittadino albanese di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, è stato sorpreso dai Carabinieri con cinque dosi di cocaina pronte per essere vendute e 280 euro in contanti.

L’uomo viaggiava a bordo di un’auto a noleggio, un escamotage spesso usato dai pusher per sfuggire ai controlli.

Sempre a Talenti, in via Monte Massico, altri due cittadini albanesi di 19 anni sono stati fermati mentre erano a bordo di un’altra auto a noleggio.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato una dose di crack, cinque grammi di cocaina e 375 euro in contanti. Anche in questo caso, droga e denaro sono stati sequestrati.

Quasi 100 grammi di crack nascosti nell’auto

Un altro sequestro significativo è avvenuto in viale Ionio, dove un romano di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e trovato in possesso di 93 grammi di crack suddivisi in dosi e 840 euro in contanti.

San Basilio: due arresti a distanza di poche ore

Nel quartiere San Basilio, i Carabinieri della Stazione locale hanno eseguito due arresti. Il primo è avvenuto in via Ave Ninchi, dove un 59enne originario della provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato a bordo di un’auto a noleggio con quasi 12 grammi di cocaina suddivisi in 15 dosi.

Poco dopo, in via Cappi, un 46enne romano, senza occupazione e con precedenti, è stato trovato in possesso di cinque dosi di cocaina e quattro di crack mentre era alla guida di un altro veicolo a noleggio.

Cocaina e crack anche a Città Giardino

Infine, in via Capraia (Città Giardino), un 28enne italiano è stato arrestato in flagranza di reato: a bordo della sua auto i Carabinieri hanno trovato 12 grammi di crack e 550 euro in contanti.

Operazione riuscita: tutti in carcere

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria e gli indagati sono stati tradotti in carcere.

