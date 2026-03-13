Blitz antidroga tra Bravetta e Pisana: sei arresti e oltre 6mila euro sequestrati

Non un semplice controllo stradale, ma una vera operazione a tappeto che ha trasformato la notte del quadrante ovest di Roma in un grande filtro contro illegalità e spaccio.

I Carabinieri della stazione di Bravetta hanno passato al setaccio le strade della zona, con posti di blocco e verifiche mirate che hanno portato all’identificazione di 78 persone e al controllo di 42 veicoli.

Il bilancio finale è significativo: sei arresti, due persone denunciate, oltre al sequestro di decine di dosi di cocaina e hashish già pronte per la vendita e di oltre 6mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Droga e contanti nel motorino

Tra gli episodi più rilevanti dell’operazione c’è l’arresto di un romano di 42 anni, fermato mentre viaggiava a bordo del suo ciclomotore.

Durante il controllo i militari hanno trovato 25 grammi di cocaina e quasi 6mila euro in contanti, nascosti tra gli effetti personali dell’uomo.

Gli elementi raccolti hanno portato all’arresto immediato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Il tentativo di liberarsi della droga

Poco distante, in via della Pisana, un altro controllo ha portato all’arresto di un 39enne che, alla vista delle divise, ha tentato di disfarsi di alcuni involucri contenenti cocaina.

Il gesto non è sfuggito ai militari, che hanno recuperato la droga e bloccato l’uomo, poi accompagnato anche lui ai domiciliari.

Il ricercato scoperto dalle impronte

Uno dei momenti più sorprendenti dell’operazione riguarda invece un cittadino albanese di 30 anni.

Durante un controllo di routine l’uomo ha mostrato un passaporto apparentemente regolare, ma l’approfondimento tramite rilievi dattiloscopici ha rivelato una verità ben diversa.

Dai controlli è emerso che il trentenne era ricercato e doveva scontare una pena di due anni e otto mesi di reclusione. Per lui si sono così aperte le porte della caserma e, successivamente, del carcere.

Ordini di carcerazione eseguiti

Nel corso dei controlli i Carabinieri hanno eseguito anche altri provvedimenti giudiziari. A Rebibbia è stato accompagnato un 27enne egiziano, arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento alla vittima.

In manette anche un 61enne tanzaniano, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa al termine di un’indagine svolta proprio sul territorio.

Sicurezza stradale e sanzioni

I controlli si sono estesi anche alla sicurezza sulle strade. Due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, mentre le sanzioni per violazioni al Codice della Strada hanno raggiunto complessivamente circa 3.700 euro.

Infine, due persone — tra cui un minorenne — sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.

Un dato che conferma come il fenomeno del consumo di droga tra i più giovani resti uno dei fronti più delicati per le forze dell’ordine impegnate nel controllo del territorio.

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