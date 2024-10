Blitz dei Carabinieri: due denunce e un arresto per spaccio a Guidonia

I Carabinieri della Compagnia di Tivoli intensificano la loro battaglia contro il traffico di sostanze stupefacenti, arrestando un giovane di 19 anni e denunciando due uomini di 22 e 31 anni.

Questa operazione, mirata a contrastare la diffusione di droghe nella città di Guidonia Montecelio, ha avuto luogo nella mattina di martedì, portando alla luce un’attività illecita preoccupante.

Durante un servizio di controllo, i militari hanno eseguito perquisizioni domiciliari nei confronti di tre soggetti noti per i loro precedenti penali.

Nel corso dei controlli, l’attenzione si è concentrata su un giovane italiano di 19 anni, trovato in possesso di ben 45 grammi di hashish.

L’operazione ha rivelato anche il materiale utilizzato per il confezionamento in dosi e bilancini, oltre a una somma di denaro contante ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Non solo: le indagini hanno portato alla scoperta di altri due giovani italiani, rispettivamente di 22 e 31 anni, trovati in possesso di 3 grammi di cocaina e 15 grammi di hashish, entrambi pronti per essere venduti sul mercato illecito.

Il 19enne è stato arrestato e, in accordo con la Procura della Repubblica di Tivoli, è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. I due uomini più grandi, invece, sono stati denunciati per il loro coinvolgimento nell’operazione di spaccio.

