Blitz della Polizia Locale, lenzuola a terra e merce da rovistaggio: bonificata la “fiera illegale” di Anagnina

Ancora un’operazione di contrasto al degrado urbano e all’abusivismo commerciale nella Capitale.

Questa mattina, la Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta nei pressi della stazione metro “Anagnina”, trasformata ormai troppo spesso in un epicentro di vendite abusive e attività illecite.

A entrare in azione sono state le pattuglie dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), che hanno sequestrato circa 3 metri cubi di merce: un assortimento di oggetti di seconda mano, materiali recuperati attraverso il rovistaggio, esposti su lenzuola distese a terra come bancarelle improvvisate. Una scena che, purtroppo, si ripete con frequenza nei pressi dell’area mercato della stazione.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche oltre 70 paia di occhiali da sole, venduti senza alcuna autorizzazione, probabilmente contraffatti o privi dei requisiti di sicurezza. Una piaga che non riguarda solo la legalità, ma anche la tutela della salute dei cittadini.

Al termine dell’intervento, grazie al supporto dei mezzi e del personale AMA, l’area è stata completamente bonificata e ripulita, restituendo decoro e sicurezza a uno degli snodi più frequentati della periferia sud di Roma.

