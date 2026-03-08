Blitz nella movida: cocaina rosa a Monti e cucine da incubo a Testaccio

Non è stato un fine settimana come gli altri nel centro della Capitale. Mentre tra vicoli e piazze prendeva vita la consueta movida romana, i Carabinieri hanno avviato un’operazione di controllo su larga scala nei rioni più frequentati della città.

Il dispositivo, coordinato dalla Compagnia Carabinieri Roma Centro e disposto nell’ambito delle direttive del prefetto Lamberto Giannini, ha interessato in particolare le zone di Monti e Testaccio, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di droga e verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie nei locali pubblici.

Arresto nel rione Monti: droga nascosta nel bagno di un bar

Nel cuore di Rione Monti l’attenzione dei militari si è concentrata su un bar di via Cavour, dove i Carabinieri della Stazione Stazione Carabinieri Roma Quirinale, affiancati dalle unità cinofile di Santa Maria di Galeria, hanno individuato un uomo sospettato di attività di spaccio.

Si tratta di un cittadino gambiano di 29 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine e destinatario di un provvedimento di divieto di dimora nella Capitale.

Alla vista dei militari l’uomo avrebbe tentato di sottrarsi al controllo rifugiandosi nel bagno del locale, probabilmente nel tentativo di disfarsi della droga.

Il gesto però non è bastato. I carabinieri sono riusciti a recuperare cinque dosi di cocaina, per un totale di circa tre grammi, e 170 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato quindi arrestato.

Spunta anche la “cocaina rosa”

Durante i controlli all’interno e all’esterno del locale, i militari hanno individuato anche altre sostanze stupefacenti. Due giovani clienti sono stati trovati in possesso di hashish e segnalati alla Prefettura come assuntori.

Sui gradini all’ingresso dell’esercizio, invece, è stata rinvenuta una piccola quantità — circa 1,4 grammi — di 2C-B, conosciuta anche come “cocaina rosa”, una sostanza sintetica diffusa soprattutto nei contesti della movida e considerata tra le droghe più insidiose del mercato illegale.

Controlli anche a Testaccio: sanzioni per un locale

I controlli si sono poi spostati nel quartiere Testaccio, in particolare nella zona di Piazza dell’Emporio.

Qui i Carabinieri della Stazione Stazione Carabinieri Roma Aventino, insieme agli ispettori del NAS di Roma, hanno effettuato verifiche all’interno di un noto locale.

L’ispezione ha fatto emergere diverse irregolarità. Nei locali destinati alla preparazione degli alimenti sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie, oltre alla mancata applicazione delle procedure HACCP, il sistema di autocontrollo previsto per garantire la sicurezza alimentare.

Per il titolare è scattata una sanzione amministrativa da 3.000 euro.

Il piano per sicurezza e decoro

L’operazione rientra nel più ampio piano di controlli avviato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per rafforzare la sicurezza nelle aree della movida e contrastare fenomeni di illegalità diffusa, dallo spaccio alle irregolarità nei locali.

Un’attività destinata a proseguire anche nei prossimi fine settimana, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e tutela della salute pubblica nelle zone più frequentate del centro storico.

