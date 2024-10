Bonessio (Avs): manteniamo gli impegni assunti, avviato il cantiere del percorso pedonale tra viale Franco Angeli e via Prenestina

“Sono iniziati i lavori per la realizzazione del percorso pedonale nel tratto compreso tra viale Franco Angeli e via Prenestina. Un’opera di mobilità sostenibile e di rigenerazione urbana che avevamo spesso sollecitato e fortemente voluto per ridare decoro e mettere in sicurezza una area lasciata troppo a lungo in uno stato di degrado sia ambientale che sociale.

L’infrastruttura, a cura del Municipio Roma V, prevede una nuova pavimentazione, un sistema di illuminazione pubblica e la risistemazione delle fasce laterali per rendere la strada perfettamente agibile alle fasce deboli della mobilità come ciclisti e pedoni.

Questa però è solo la prima fase di un progetto molto più ambizioso che punta a trasformare il percorso pedonale in un vero e proprio percorso carrabile.

L’obiettivo nel prossimo futuro è consentire alle auto dei residenti di trovare una via di fuga dal traffico che si crea soprattutto nel fine settimana a causa della presenza del mercato di ‘Porta Portese 2’.

Ringrazio l’assessora Maura Lostia del Municipio V per l’avvio del cantiere che ci consente di continuare a mantenere gli impegni presi per migliorare la città, a partire dalla viabilità.”

Così in una nota il consigliere capitolino di Alleanza Verdi-Sinistra Nando Bonessio.

