Bonessio (Avs): no a sgomberi senza soluzioni alternative e assistenza sociale

“Pur provando a comprendere le ragioni che hanno portato allo sgombero di persone senza fissa dimora in viale Pretoriano, non si può condividere il metodo utilizzato, così come ci è stato segnalato da numerosi testimoni presenti sul luogo.

Il Giubileo che ci apprestiamo a vivere deve essere un tempo per recuperare il senso di fraternità e per dare speranza e dignità anche a chi vive in condizioni di estrema povertà.

Sgomberare senza individuare soluzioni alternative condivise, attraverso un preventivo lavoro di concertazione tra municipi, servizi sociali e sanitari, equivale solo a spostare il problema da un’altra parte.

Si tratta di operazioni che, impattando in modo diretto sulla vita di persone fragili, devono prevedere il coinvolgimento e l’assistenza del pronto intervento sociale, già in fase di programmazione.

Una città inclusiva che persegue il principio della giustizia sociale deve garantire livelli di assistenza adeguati e provare a rispondere ai bisogni tutti i suoi abitanti, anche degli ‘invisibili’, di coloro che vivono per strada e che sono stati costretti ad abbandonare le loro terre d’origine per motivi politici, guerre, nonché cambiamenti climatici.”

Così in una nota il consigliere capitolino di Alleanza Verdi-Sinistra Nando Bonessio.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙