Borseggi d’oro in centro, borsa da 13mila euro con Rolex rubata in via del Corso: 8 arresti

Un giro di vite durissimo per blindare il centro storico e difendere le migliaia di visitatori che affollano quotidianamente le vie dello shopping e i monumenti della Capitale.

In linea con le strategie di sicurezza varate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nel Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno sferrato un’offensiva capillare contro il fenomeno dei borseggi.

Il bilancio delle ultime ore è di otto arresti in flagranza per furto aggravato, portati a termine tra via del Corso, i mezzi pubblici di Prati e i grandi magazzini del quartiere Salario.

Il Colpo da 13mila Euro Sventato in via del Corso

L’episodio più clamoroso si è consumato all’interno di un noto negozio di abbigliamento sportivo in via del Corso.

Due donne di nazionalità bulgara, di 37 e 27 anni, entrambe senza fissa dimora, avevano puntato una giovane studentessa che, distratta, stava provando delle scarpe.

Con mossa fulminea, le borseggiatrici sono riuscite a sottrarle una borsa griffata contenente un vero e proprio tesoro:

2 Anelli in Oro Giallo

Smartphone di ultima generazione

Carte di Credito e contanti

Orologio Rolex d’Acciaio/Oro

Borsa di Valore Economico Alto

Il valore complessivo della refurtiva sfiorava i 13.000 euro. L’azione è stata però interrotta dai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, appostati in abiti civili per un servizio antiborseggio mirato.

I militari hanno bloccato le due donne all’uscita, recuperando l’intera borsa e riconsegnandola alla studentessa.

I Carabinieri Fuori Servizio e il Blitz sul Bus di Linea

I controlli hanno premiato anche l’intuito di alcuni militari liberi dal servizio. È successo in vicolo del Bottino, a ridosso di piazza di Spagna, dove due Carabinieri di San Lorenzo in Lucina, mentre passeggiavano, hanno notato e bloccato una coppia di romeni (27 e 20 anni) subito dopo aver derubato una turista straniera. Per i due ladri l’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari.

La Rete sui Mezzi Pubblici

Un’altra importante operazione è stata messa a segno dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro.

I militari, saliti a bordo di un affollato autobus di linea nella tratta tra via Zanardelli e via Andrea Doria, hanno circondato e arrestato tre cittadini romeni di 27, 37 e 42 anni, tutti con precedenti specifici. La “paranza” aveva appena ripulito lo zaino di un turista di 63 anni.

L’ultimo arresto è avvenuto a piazza Fiume, all’interno di un rinomato grande magazzino. Qui, un cittadino albanese di 38 anni, con numerosi precedenti alle spalle e irregolare sul territorio nazionale, ha tentato di superare le barriere antifurto nascondendo una confezione di profumo del valore di 126 euro.

Il personale della vigilanza interna lo ha bloccato fino all’arrivo dei Carabinieri della Stazione Roma Parioli, che lo hanno preso in consegna conducendolo nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

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