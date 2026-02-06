Bracciano, cecchino in cucina terrorizza il quartiere: arrestato 60enne con un arsenale

Per settimane i residenti di Bracciano hanno vissuto nel terrore: buchi nei vetri, infissi divelti e colpi che colpivano auto in transito.

La paura era palpabile, tanto da spingere molti cittadini a evitare le strade più esposte.

I Carabinieri della Stazione locale hanno così messo in piedi un servizio di osservazione scientifico, calcolando le traiettorie balistiche e localizzando il punto di partenza degli spari.

Il blitz durante il “tiro al bersaglio”

Il 2 febbraio, mentre il 60enne polacco stava sparando verso il quartiere, i militari hanno cinturato la palazzina e fatto irruzione.

Dopo un’iniziale resistenza, l’uomo ha aperto la porta, rivelando una scena da film: in cucina era stato allestito un tavolo da tiro professionale, rivolto verso la finestra, con tutto l’occorrente per esercitarsi con precisione.

Sequestrate 6 armi, di cui almeno 3 pesantemente alterate. La loro potenza stimata variava tra i 40 e i 50 joule, ben oltre il limite legale di 7,5 joule previsto per la libera vendita.

Armi e tecnologia da tiro militare

Il blitz ha portato alla luce strumenti sofisticati che evidenziano la preparazione e la premeditazione:

Silenziatori montati su tutte le armi, per non allarmare i vicini.

Mirini telescopici per tiri di precisione a lunga distanza.

Strumentazione completa : bombole, compressori per ricarica automatica e centinaia di pallini di vario calibro.

Distanza dei bersagli: oltre 150 metri, con potenziale letale per chiunque fosse passato sotto le traiettorie.

Il provvedimento giudiziario

Su disposizione della Procura di Civitavecchia, l’uomo è stato inizialmente condotto in carcere. Dopo l’udienza di convalida, il Giudice ha disposto gli arresti domiciliari. Le accuse a suo carico sono gravissime: detenzione illegale di armi comuni da sparo, alterazione di armi e danneggiamento.

