Bracciano, controlli straordinari dei Carabinieri: cinque arresti, denunce e multe per lavoro nero

Una settimana di controlli serrati, centinaia di persone identificate, arresti, denunce e sanzioni. È il bilancio delle operazioni straordinarie messe in campo dalla Compagnia Carabinieri di Bracciano, con il supporto del Nucleo Ispettorato Lavoro di Roma e delle unità cinofile di Santa Maria di Galeria.

Il dispositivo ha visto in campo decine di uomini e donne dell’Arma, impegnati a contrastare reati predatori, traffico di stupefacenti e violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

I numeri parlano chiaro: 850 persone controllate, 650 veicoli fermati, 5 arresti, 3 denunce e sanzioni per lavoro nero per un totale di 6.400 euro.

Droga e arresti: i casi più eclatanti

Ad Anguillara Sabazia, i Carabinieri hanno fermato un 21enne italiano, trovato con 1,2 chili di hashish e 50 grammi di cocaina: per lui si sono aperte le porte del carcere di Civitavecchia. Nella stessa località, un 39enne già ai domiciliari è stato portato in carcere per le continue violazioni della misura restrittiva.

A Manziana, un 73enne coltivava una vera e propria serra domestica: otto piante di marijuana alte circa due metri, più 30 grammi della stessa sostanza già essiccata e materiale per il confezionamento.

A Castelnuovo di Porto, grazie al fiuto del cane antidroga Natan, i Carabinieri hanno arrestato un 21enne con alcuni grammi di hashish e quattro piantine di marijuana coltivate direttamente sul balcone di casa.

Controlli a tappeto e misure eseguite

A Campagnano di Roma, i Carabinieri hanno fermato una donna di 38 anni, destinataria di una misura restrittiva che la condannerà a scontare circa due anni in carcere.

Non sono mancate le denunce per guida in stato di ebbrezza o per rifiuto agli accertamenti tossicologici, mentre sette cittadini sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di piccole quantità di stupefacenti.

Lavoro nero e sanzioni

Accanto alla lotta alla droga e ai reati predatori, i controlli si sono estesi anche al mondo del lavoro. A Bracciano, due attività commerciali sono state sanzionate con multe per 6.400 euro complessivi per l’impiego di personale non regolare.

