Braga – Lazio: nessun dolore!

E’ il privilegio concesso a chi si è reso protagonista di una cavalcata entusiasmante per chiudere al primo posto in questa prima fase di Europa League.

La partita, quindi, doveva dire poco e infatti da un punto di vista tecnico ha detto poco, anche se…

Una Lazio rivoluzionata a centrocampo, per necessità e per opportunità, perde di misura contro la squadra portoghese, scesa in campo con ben altre ambizioni, potendo coltivare prima di ieri ancora una residua speranza di accedere ai sedicesimi.

La cronaca parla di un Braga che parte forte, soprattutto sulle fasce mettendo la Lazio alle corde, secondo un canovaccio che sta diventando ricorrente da dopo il derby e già ri-sperimentato domenica scorsa, contro la Fiorentina.

I portoghesi, infatti, vanno subito in vantaggio al sesto minuto con Horta che guadagna il centro dell’area quasi alla chetichella e infila all’angolino destro un incolpevole Mandas, raccogliendo un passaggio dalla destra di Victor Gomez. Su quella fascia, infatti, Pellegrini viene messo fuori gioco dalla sovrapposizione dello stesso terzino destro Victor Gomez, che riceve dal gioiellino ventenne ala destra del Braga, Roger Fernandes.

Al calare della pressione dei portoghesi, la Lazio prova qualche sortita in avanti, con lanci lunghi a scavalcare il centrocampo del Braga, decisamente il settore migliore con Gorby, Moutinho e Gharby. Ma Castellanos e Tchaouna non sono nella forma migliore.

Nel secondo tempo la Lazio esercita maggior pressione anche grazie all’entrata di Isaksen, al posto di Tchaouna e di Dia di Gila: è in quella fase che il portiere del Braga Hornicek si guadagna la pagnotta, prima su un tiro da fuori di Isaksen, poi neutralizzando il bel colpo di testa di Noslin e poi su un tiro da fuori di Dele Bashiru, quando con le falangi superiori delle dita della mano devia la palla sopra la traversa.

Se la cronaca è scarna, è stato però interessante vedere in pratica le scelte alternative di Baroni.

Da questa partita possiamo trarre le seguenti conclusioni.

La prima è che il centrocampo della Lazio è dipendente da Rovella, Guendouzi e anche da Vecino e che certe soluzioni, adombrate in questi mesi, non sono seriamente praticabili: Gila straordinario al centro della difesa, non può assumere il ruolo di mediano e lo stesso Dele Bashiru ha dimostrato una volta di più che la mediana non fa per lui: se Baroni ha cercato in questi mesi di fare di necessità virtù, su sollecitazione anche di Fabiani, per evitare il ritorno sul mercato, l’esperimento non ha dato i frutti sperati. Il ragazzo resta ancora un personaggio in cerca d’autore. E i limiti latenti di quel centrocampo troppo corto, rischiano di far pagare cara alla Lazio l’incertezza che la società sta dimostrano ancora una volta nel mercato di gennaio.

Più deludente ancora la parabola di Tchaouna, che appare, scolastico nei movimenti, lento, senza mordente. Parliamo di due neoacquisti della scorsa estate e qualche riflessione andrebbe fatta.

Ma, Dulcis in fundo, chiudiamo con le note positive di Mandas e Pedro. Il portierino greco rappresenta ormai una sicurezza e parte del merito di questa Lazio “europea” è anche suo: iconica chiusura sul pallonetto di Horta all’86’.

L’intramontabile Pedro, dimostra che a certi livelli, i ruoli contano meno: si sacrifica sulla mediana a supporto di Gila, ma fa pure il trequartista. Detta i tempi, prova incursioni e non disdegna di essere pericoloso pure sui calci piazzati.

Ci vorrebbero 11 Pedro!

