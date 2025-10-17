Brucia l’auto dell’ex moglie per vendetta della separazione. Colpite anche altre cinque macchine

Una notte di fuoco e follia a Pavona, frazione di Castel Gandolfo. Era il 2 ottobre, quando le fiamme hanno divorato una dopo l’altra cinque auto parcheggiate lungo la strada.

A scatenare l’inferno, secondo quanto accertato dai carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo, sarebbe stato un uomo di 46 anni, ex marito della proprietaria del veicolo da cui tutto è cominciato.

Il rogo e la corsa dei soccorsi

Erano da poco passate le 2 di notte quando un bagliore ha illuminato le finestre dei palazzi. Le fiamme partite da una vettura — quella dell’ex moglie del 46enne — si sono allargate in pochi secondi, trasformando il parcheggio in un inferno di lamiera e benzina.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo, e i carabinieri di zona, chiamati dai residenti svegliati dal crepitio delle fiamme e dal fumo acre.

Quando i soccorsi sono arrivati, due auto erano già completamente distrutte e altre tre danneggiate dalle alte temperature. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito.

Le indagini: gelosia e persecuzioni

Gli investigatori hanno ricostruito, passo dopo passo, quella notte e i giorni precedenti. Dietro all’incendio c’erano mesi di minacce, ossessioni e atti persecutori nei confronti della donna.

Secondo quanto emerso, il 46enne non si era rassegnato alla fine del matrimonio e aveva iniziato a tormentare l’ex con telefonate, pedinamenti e appostamenti.

L’episodio del 2 ottobre sarebbe stato il culmine di quella spirale di vendetta: l’uomo avrebbe cosparso di benzina l’auto della donna e appiccato il fuoco, fuggendo poi tra le stradine della frazione.

Grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, i carabinieri sono riusciti a stringere il cerchio attorno al sospettato, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza.

Arrestato: è in carcere a Velletri

Concluse le indagini, il gip del tribunale di Velletri ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dai militari dell’Arma.

Il 46enne, ora rinchiuso nel carcere di Velletri, è gravemente indiziato di incendio doloso e stalking. La donna, ancora sotto shock, è stata affidata ai servizi di tutela.

