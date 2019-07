Bus in fiamme, paura a Colli Aniene

Alle 20,30 di ieri sera 2 luglio 2019 a Colli Aniene due forti esplosioni e un’alta colonna di fumo nero hanno portato molti residenti a domandarsi con timore cosa fosse accaduto. La risposta è arrivata immediata attraverso i social network di quartiere: un autobus della linea 058 aveva preso fuoco su viale Togliatti all’altezza dell’ufficio postale.

In pochi minuti le fiamme hanno divorato tutto lasciando sulla strada solo poche strutture portanti del mezzo di trasporto. Solo la prontezza dell’autista, che ha fatto scendere gli utenti, ha evitato il coinvolgimento di persone nel rogo. Le cause sono ancora da accertare per questo ci rimettiamo al comunicato ATAC evitando qualsiasi polemica:

“Intorno alle 20, per ragioni ancora da accertare, un bus in servizio sulla linea 058 è stato interessato da un principio di incendio mentre percorreva via Togliatti. L’autista ha subito fatto scendere i passeggeri e ha tentato di spegnere l’incendio, mentre venivano allertati i vigili del fuoco. Purtroppo non è stato possibile fermare le fiamme che hanno avvolto l’intera vettura. Il bus era in servizio dal 2005. Non c’è stata alcuna conseguenza per le persone.”

Solo per la cronaca questo andato in fumo sarebbe il 14° mezzo di un autobus in fiamme.

Antonio Barcella