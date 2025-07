Caldo estremo, stop anche per i rider: la Regione Lazio estende il divieto di lavoro nelle ore più roventi

Niente più consegne sotto il sole cocente di luglio e agosto. Anche i rider, da oggi, potranno fermarsi quando il termometro sale troppo. Lo ha deciso la Regione Lazio, che ha esteso anche ai lavoratori della logistica – in particolare i fattorini in bici o scooter – le tutele previste contro le ondate di calore.

L’ordinanza, firmata dal presidente Francesco Rocca, impone lo stop al lavoro tra le 12:30 e le 16:00, nelle giornate in cui il livello di rischio climatico è classificato come “Alto” secondo la mappa giornaliera di Worklimate, lo strumento di riferimento nazionale per la sicurezza climatica dei lavoratori.

“Abbiamo deciso di includere anche i rider tra le categorie protette, perché anch’essi operano in condizioni estreme durante le ore più calde della giornata – ha spiegato Rocca –. La salute pubblica viene prima di tutto.”

Una misura pionieristica e necessaria

Il provvedimento – già in vigore dal 30 maggio per agricoltura, florovivaismo, cantieri e cave – viene ora rafforzato e prolungato: la nuova scadenza è fissata al 15 settembre, due settimane oltre il termine originario.

La Regione Lazio si conferma così la prima in Italia ad aver introdotto un divieto strutturato per proteggere i lavoratori dal caldo estremo, che non è più solo un disagio stagionale, ma un vero rischio per la salute, soprattutto per chi svolge mansioni fisicamente impegnative all’aperto.

Chi è escluso e cosa fare

L’ordinanza non si applica a lavori urgenti di pubblica utilità, come quelli svolti da amministrazioni pubbliche, servizi essenziali o imprese incaricate di protezione civile. In questi casi, però, resta l’obbligo di adottare misure preventive per limitare i rischi.

Ai datori di lavoro e ai dipendenti è richiesto di consultare quotidianamente il sito di Worklimate, dove vengono aggiornate le mappe del rischio legate all’esposizione solare, e di agire con responsabilità e buon senso.

