Caliste-Lostia: Avviati i lavori di consolidamento strutturale dei box sotterranei nel PUP

«Da lunedì 12 maggio 2025 è iniziata la prima fase del cantiere per i lavori strutturali di consolidamento dei box sotterranei ricadenti nel Piano Urbano Parcheggi (PUP) di via della Stazione Prenestina. Questa fase dei lavori, che si concluderà l’8 settembre 2025, comporta l’interdizione al traffico veicolare nel tratto compreso tra via Riccardo Pitteri e via Silvio Benco, incluso l’incrocio con viale della Stazione Prenestina. I proprietari dei box interessati hanno richiesto e ottenuto un’Occupazione di Suolo Pubblico (OSP) per consentire le attività di cantiere necessarie alla messa in sicurezza dell’area».

Lo dichiarano in una nota congiunta, Mauro Caliste presidente del Municipio V e Maura Lostia assessora municipale alla Mobilità.

«Siamo consapevoli – prosegue la nota – dei disagi temporanei che tali interventi possono causare ma vogliamo rassicurare che tutte le operazioni saranno svolte nel rispetto dei più alti standard di sicurezza e con l’obiettivo di minimizzare l’impatto sulla mobilità locale. Abbiamo chiesto che il cantiere venga circoscritto alle sole aree di stoccaggio materiali e macchinari, proprio per limitare i disagi alla cittadinanza».

