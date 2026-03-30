Caliste (Mun. V): “Chiesto Osservatorio territoriale sicurezza, servono ulteriori passi avanti”

“Purtroppo continuiamo a registrare fenomeni di microcriminalità che impattano sulla vivibilità dei nostri quartieri. Tutti gli sforzi chiesti alle forze dell’ordine, nell’ambito dell’Osservatorio territoriale per la sicurezza e del Comitato provinciale per l’ordine, compatibilmente con i mezzi e il personale a disposizione delle strutture territoriali, hanno portato a un maggior presidio del territorio, tuttavia occorre fare ulteriori passi in avanti per rispondere pienamente alle esigenze e alle aspettative della cittadinanza.

Ho chiesto nuovamente alla Prefettura di convocare l’Osservatorio alla presenza dei Comandanti di tutte le forze dell’ordine competenti per il nostro territorio affinché, in modo puntuale, possano essere affrontate le ultime criticità rilevate e le nuove dinamiche che osserviamo in alcuni quartieri del Municipio Roma V”. Così in una nota il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste.

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