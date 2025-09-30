“Calma Sensoriale”: la spesa diventa più accogliente per persone con autismo nei supermercati Coop

Oggi, martedì 30 settembre, il supermercato Coop di Largo Agosta ospita il primo appuntamento del progetto regionale Le buone pratiche della calma sensoriale, un’iniziativa pensata per rendere la spesa un momento più accogliente e sereno per le persone nello spettro autistico e per le loro famiglie.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Lazio e sostenuta da Coop, mira a superare la barriera dell’isolamento e a offrire un contesto sociale ospitale e confortevole che non generi stress aggiuntivo. Tra le pratiche adottate ci sono l’abbassamento delle luci, lo spegnimento o la riduzione dei dispositivi sonori e led, e la possibilità di dare precedenza alla cassa, riducendo così i tempi di attesa per chi più necessita di un ambiente tranquillo.

Il percorso continuerà martedì 14 ottobre al supermercato Coop Franceschini di Colli Aniene, dove il progetto prevede ulteriori sessioni di “calma sensoriale”. L’obiettivo è creare una rete di punti vendita sensibili ai bisogni delle persone con autismo, offrendo spazi dove fare la spesa in modo sereno e senza preoccupazioni.

Matteo Dorelli, responsabile settore soci e relazioni esterne di Unicoop Etruria, sottolinea l’importanza dell’aspetto umano dell’iniziativa: «Oltre alle accortezze tecniche, vogliamo garantire un’accoglienza sensibile e rispettosa.

Il personale dei nostri punti vendita ha partecipato a un corso a cura dell’associazione Scopriamo l’autismo per essere informato e preparato sulle esigenze specifiche dei nostri clienti».

Il calendario completo dei supermercati aderenti

Il progetto è attivo ogni martedì dalle 14 alle 16 nei seguenti punti vendita:

Roma Laurentino (attivo dal maggio 2025)

Cerveteri

Roma Largo Agosta (dal 30 settembre 2025)

Roma Colli Aniene (dal 14 ottobre 2025)

Roma via Bettini – Bufalotta (dal 28 ottobre 2025)

