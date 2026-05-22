Camion in fiamme a Prati, paura in piazza della Libertà

Momenti di paura nel primo pomeriggio nel quartiere Prati, dove un camion è stato avvolto dalle fiamme in piazza della Libertà, a pochi passi dal Lungotevere e dal centro della Capitale.

L’allarme è scattato intorno alle 13:20, quando una densa colonna di fumo ha iniziato a levarsi dal mezzo pesante parcheggiato nella piazza, attirando l’attenzione di residenti, automobilisti e passanti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento Ostiense con la squadra 7/A e un’autobotte di supporto.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono proseguite per diverso tempo, mentre il rogo veniva circoscritto per evitare che le fiamme potessero propagarsi ad altri veicoli o strutture vicine.

Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti né persone coinvolte. Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio del camion.

Sul luogo dell’emergenza anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Roma Capitale.

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