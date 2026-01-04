Canete et Gaudete con il Gruppo Vocale Convivium

“Canete et Gaudete” (Cantate e godete) è l’invitante titolo del Concerto Gruppo Vocale Convivium, diretto da Michele Piazza, per iniziare in Musica il nuovo anno.

Il Concerto che si terrà nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme venerdì 9 gennaio alle ore 19, sarà un viaggio nel tempo, tra Codex, Laudi e Melodie tradizionali e Natalizie dal ‘300 ad oggi l’occasione per scambiarsi gli auguri in Musica per un felice 2026.

Ingresso libero.

