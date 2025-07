Cannibali di Smart: la nuova piaga urbana dei furti di pezzi auto

Fanali, marmitte, catalizzatori. Ma soprattutto pneumatici. Le Smart, con la loro struttura compatta e facilmente smontabile, continuano ad essere le prede preferite dei ladri nella Capitale.

Una vera e propria “cannibalizzazione urbana”, dove le vetture biposto vengono spogliate pezzo dopo pezzo, alimentando un mercato nero dei ricambi sempre più fiorente.

L’ultimo colpo, in ordine di tempo, è andato male a un uomo di 56 anni, romano, che nella notte è stato sorpreso in flagrante dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Parioli.

I militari, allertati da alcune chiamate al 112 da parte di residenti insospettiti dai rumori provenienti da via Oreste Tommasini, sono intervenuti immediatamente, sorprendendo il ladro mentre stava rimuovendo uno pneumatico da una Smart parcheggiata.

Il blitz ha portato non solo al suo arresto per furto aggravato, ma anche alla scoperta di un altro furto consumato poco prima: nella sua auto, infatti, i carabinieri hanno trovato altri quattro pneumatici provenienti da una seconda Smart depredata in via Cesare Rasponi.

Oltre alla refurtiva, i militari hanno sequestrato anche gli attrezzi utilizzati per smontare le auto: cric, chiavi inglesi e altri strumenti da “meccanico notturno”.

L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Roma, mentre proseguono le indagini per capire se l’uomo fosse parte di una rete più ampia o agisse da solo.

Di certo, il fenomeno dei furti di componenti dalle Smart non accenna a diminuire, complice anche la scarsità dei ricambi ufficiali e la forte domanda parallela che spinge ladri esperti a colpire in modo chirurgico, senza lasciare traccia.

