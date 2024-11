“Canti della Lingua Madre”, il libro di Coroincanto Voci Femminili Senzaconfini

A fine novembre si terrà la presentazione del libro “Canti della Lingua Madre”. Il Coroincanto Voci Femminili Senzaconfini scende di nuovo in campo per l’integrazione e la multiculturalità

Il 30 Novembre 2024 è una giornata speciale per il Coroincanto Voci Femminili Senzaconfini e per il Centro Studi Atelier Centodue perché mette in luce un impegno decennale del gruppo.



La promozione dell’importanza della lingua propria, imparata dalle mamme, la lingua della ninna nanna, la lingua della propria identità culturale, che va preservata e trasmessa attraverso la tradizione orale.

“Canti della Lingua Madre” dedicato alla diffusione di alcuni canti simbolo del grande lavoro di raccolta svolto nei 15 anni dalla fondazione del Coroincanto e frutto della collaborazione di tutte le donne del gruppo, ciascuna secondo le proprie competenze. Il progetto si concretizza e da qui prosegue con la pubblicazione del primo librodel grande lavoro di raccolta svolto nei 15 anni dalla fondazione del Coroincanto e frutto della collaborazione di tutte le donne del gruppo, ciascuna secondo le proprie competenze.

Il taglio è didattico e si rivolge prevalentemente ai Maestri, sia direttori di coro che insegnanti nelle scuole, indicando la storia che ogni canto racconta, lo spartito, l’audio cantato e numerose indicazioni per l’insegnamento e l’esecuzione.

Naturalmente l’impronta didattica è frutto dell’esperienza della direttrice e creatrice del coro, la M° Paula Gallardo, motore principale dell’attività ma non autocrate. Il Coroincanto Voci Femminili Senzaconfini è un organismo complesso, frutto della collaborazione di tutte nello spirito della promozione personale e del coinvolgimento emotivo e culturale.

Con questo libro il Coro partecipa anche a “Tira fuori la Lingua” 2025 organizzato dalla Biblioteca Centro Cultura Tullio Carrara di Nembro (BG) che premia la valorizzazione della lingua madre, del dialetto e della cultura di appartenenza attraverso l’arte.

Nel 2019, proprio il 30 novembre, il Coroincanto Voci Femminili Senzaconfini vinse il concorso “Tira fuori la Lingua” con il con il progetto “Canti della Lingua Madre” che era partito in alcune scuole di Roma con lo scopo di favorire l’integrazione e l’accoglienza delle diverse culture presenti nella periferia romana.

Appuntamento quindi il 30 novembre 2024 alle 18, presso la libreria “Il Mattone” (Via Bresadola 56) che ha visto nascere il Coroincanto ospitando gratuitamente per anni gli incontri, alcuni eventi e soprattutto le prove settimanali (il sabato nell’orario di chiusura della libreria, tra le 14 e le 16) aiutandoci a dare il via ad una esperienza di amicizia, condivisione, speranza, musica e progettualità comunitaria…

Un ringraziamento va alla Federcori Edizioni per aver permesso di realizzare questo sogno.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙