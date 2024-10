Cantieri Caput Mundi, 50% del totale chiusi entro l’anno

La Commissione Speciale PNRR si è riunita questa mattina per discutere dello stato di attuazione degli interventi di competenza di Roma Capitale nell’ambito del progetto Caput Mundi.

Oltre ai membri della Commissione, erano presenti il Direttore della Sovrintendenza Capitolina Claudio Parisi Presicce, Roberto Botta, Direttore Direzione Giubileo – Caput Mundi, Fabio Pacciani, Direttore Dipartimento Sviluppo Infrastrutture Manutenzione Urbana, e Raffaele Barbato, Direttore Struttura PNRR e Fondi Europei di Roma Capitale.

La Commissione ha fatto il punto sul monitoraggio dello stato degli interventi attuati con fondi PNRR secondo il target concordato con il Governo e ratificato da Ecofin l’8 dicembre 2023, ovvero che su 100 interventi si raggiunga almeno il 50% del completamento di ogni opera.

“Abbiamo appreso con molta soddisfazione dalla Sovrintendenza Capitolina la conferma di poter raggiungere l’obiettivo del target del 50 per cento entro la fine dell’anno, così come richiesto.

Resta l’obiettivo della Commissione Speciale di monitorare gli interventi per chiudere i 200 del target finale entro giugno 2026, compreso quei progetti di elevata complessità come quelli che interessano le Mura Aureliane e il Museo della Civiltà Romana dell’Eur.

Ribadisco l’impegno della Commissione a monitorare costantemente sia l’andamento di ciascun intervento sia l’avanzamento dei lavori nei cantieri.

Colgo l’occasione per ringraziare lo straordinario lavoro svolto da tutte le strutture capitoline interessate che, ciascuna per le proprie competenze, stanno dimostrando non solo dedizione ma elevata professionalità” dichiara il Presidente della Commissione Speciale PNRR Giovanni Caudo.

