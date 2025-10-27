Caos alla stazione dell’Acqua Acetosa: aggredisce guardia giurata, poi i Carabinieri

Momenti di forte tensione nella notte tra domenica e lunedì a piazzale dell’Acqua Acetosa, dove un uomo in evidente stato di alterazione ha seminato il panico tra i passeggeri della stazione ferroviaria.

Tutto è iniziato quando una guardia giurata in servizio presso lo scalo ha notato il 28enne, cittadino ecuadoriano, infastidire i presenti e ha cercato di invitarlo a calmarsi.

L’uomo, però, ha reagito con insulti e minacce, fino a dare in escandescenze. A quel punto la guardia ha chiesto aiuto al 112.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Carabinieri della Stazione di Roma Parioli, ma la situazione è rapidamente degenerata: il giovane si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha minacciato anche i militari, opponendo resistenza.

Solo con l’arrivo di altre pattuglie di rinforzo i Carabinieri sono riusciti, non senza difficoltà, a bloccarlo e metterlo in sicurezza.

L’uomo è stato poi condotto in caserma e arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

Il 28enne si trova ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa delle decisioni del magistrato di turno.

