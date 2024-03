Caos sulla linea Termini-Centocelle: auto finisce sui binari

Un’automobile ha interrotto la linea della Termini Centocelle a partire dalle 5 del mattino di oggi Giovedì 21 Marzo 2024. Atac è stata costretta ad interrompere il servizio tra Ponte Casilino e Termini a causa di un’auto privata sui binari altezza via Giolitti. Per arrivare a Termini è necessario utilizzare la linea bus 105 e le linee tram 5 e 14. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere il mezzo.

La squadra dei vigili del fuoco 1/A della sede centrale, con l’ausilio dell’autogru AG/10, è quindi intervenuta, alle 7:15 in via Giovanni Giolitti, all’altezza del civico 271, per recuperare l’auto. Per accedere ai binari è stato necessario tagliare una parte della ringhiera di protezione che divide la ferrovia dalla strada. Il perchè il mezzo fosse sui binari è ancora da accertare. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato.

Questo è solo l’ultimo caso di mezzi privati che interrompono le linee del trasporto pubblico. A Centocelle, il 16 marzo un’auto ha bloccato per un’ora un tram e, di conseguenze, un’intero quartiere. Una scena simile c’era stata sempre a marzo ma dello scorso anno con un’auto sui binari, all’altezza di via Santa Bibiana.

