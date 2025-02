Capena, blitz dei NAS nei ristoranti: cibo non tracciato e multe salate

Controlli serrati e sanzioni pesanti per due ristoranti di Capena, alle porte di Roma. I Carabinieri del NAS, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rieti e al NAS di Roma, hanno effettuato un’operazione a tappeto su alcune attività della zona, riscontrando gravi irregolarità igienico-sanitarie e sulla tracciabilità degli alimenti.

Il bilancio dell’intervento è pesante: tre titolari denunciati e ben 15 chili di carne e pesce sequestrati e distrutti perché privi della documentazione necessaria a garantirne la provenienza.

Oltre ai problemi legati alla sicurezza alimentare, i militari hanno rilevato anche violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo un’informativa alla Procura della Repubblica. Il conto delle sanzioni? Oltre 8.000 euro.

L’operazione fa parte di un piano straordinario di controlli condotto dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo il 6 febbraio, finalizzato a contrastare ogni forma di illegalità nel comune di Capena. E il giro di vite non ha riguardato solo i ristoranti.

Nel corso della serata, infatti, i militari hanno denunciato sei persone, tra cui un 48enne italiano, sorpreso con un coltello a serramanico senza un valido motivo.

Un altro 19enne, invece, è stato trovato a vagare con fare sospetto tra le vie del centro, con in tasca oltre 9 grammi di hashish e 120 euro in contanti, probabilmente frutto dell’attività di spaccio.

E non è finita qui: un 48enne romeno, fermato alla guida della sua auto, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico superiore a 3 g/l, ben oltre il limite consentito. Per tutti e tre è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica.

Il blitz ha portato a un vero e proprio giro di vite sulla sicurezza stradale e commerciale: i Carabinieri hanno identificato oltre 240 persone e controllato più di 200 veicoli, elevando sanzioni per oltre 7.500 euro. Tra le infrazioni, anche una patente ritirata.

L’operazione ha coinvolto anche il settore del benessere e della cura della persona. Con il supporto del personale dell’ASL Roma 4, i controlli si sono estesi a sette centri estetici di Capena, per verificare il rispetto delle normative sanitarie.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.