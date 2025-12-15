Capodanno 2026 al Circo Massimo: Tananai, Fabri Fibra e Alessandra Amoroso accendono la notte di Roma

Roma si prepara a salutare il 2025 in grande stile. Il Circo Massimo si trasformerà nella notte del 31 dicembre in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, con tre star della musica italiana pronte a far ballare e cantare migliaia di romani e turisti: Tananai, Fabri Fibra e Alessandra Amoroso.

La conferma è arrivata oggi dal Campidoglio durante la conferenza stampa ufficiale, con il sindaco Roberto Gualtieri che ha svelato il cast finale, ponendo fine al riserbo delle ultime settimane.

“La scelta di questi artisti non è casuale – ha spiegato l’assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato – si tratta di nomi che normalmente riempiono stadi e palazzetti a pagamento. Questa è l’opportunità per tutti di vivere un grande momento di aggregazione, gratuitamente”.

Come da tradizione, l’ingresso sarà libero: dalle 21 del 31 dicembre fino a tarda notte, il pubblico potrà godere di uno spettacolo che accompagnerà il conto alla rovescia e i festeggiamenti per l’arrivo del 2026, in una delle location più iconiche della Capitale.

Oltre alla musica, l’evento punta anche a dare impulso al turismo, con l’obiettivo di trasformare la notte di Capodanno in un appuntamento imperdibile per cittadini e visitatori.

“Non è frutto del caso – ha aggiunto Onorato – ma il risultato di investimenti mirati sui grandi eventi, pensati per valorizzare Roma e la sua offerta culturale e turistica”.

Prepariamoci, quindi, a una notte di musica, spettacolo e magia sotto le stelle del Circo Massimo.

