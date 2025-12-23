Capodarte 2026, omaggio alla Costituente

La celebrazione dell’80º anniversario dell’Assemblea Costituente (1946-2026) è il tema centrale di Roma Capodarte 2026.

L’iniziativa, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria e con la collaborazione dell’Assessorato alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all’Attrazione investimenti, il 1° gennaio torna ad animare la città con una maratona culturale diffusa con oltre 100 eventi, per la quasi totalità a ingresso gratuito, in tutti i quartieri.

Questa quinta edizione intende onorare il percorso di libertà che, scaturito dalla lotta di liberazione dal nazi-fascismo, ha posto le basi per la fondazione della nostra democrazia.

Un’intensa riflessione civile e artistica che ripercorrerà le tappe di questo cammino partendo dal 1946, data cruciale che inaugurò i lavori dell’Assemblea e sancì l’accesso delle donne alle urne per la prima volta nella storia nazionale.

Proprio per sottolineare il valore di questa eredità, nel corso della giornata verranno distribuite gratuitamente 10.000 copie della Costituzione Italiana durante gli eventi diffusi in tutti i 15 Municipi della città.

La pubblicazione è arricchita da un’introduzione a cura del Sindaco Roberto Gualtieri e dell’Assessore Massimiliano Smeriglio, che hanno illustrato in conferenza stampa tutti i dettagli di Capodarte, e da un’ulteriore prefazione scritta dal costituzionalista Cesare Pinelli.

Roma Capodarte 2026 è una festa capillarmente diffusa, che vedrà la partecipazione dei Municipi, delle principali istituzioni culturali capitoline, associazioni del territorio, operatrici e operatori culturali, artiste e artisti.

Tra i nomi che si alterneranno nel corso della giornata: Annalisa Camilli, Emanuela Cappello, Debora Caprioglio, Ascanio Celestini, Gaja Lombardi Cenciarelli, Raffaello Corti in arte Faccestamagia, Gianmarco D’Eusebi in arte Azzykky, Gerardo Di Lella, Anna Ferruzzo, Daiana Guspero e Miguel Ángel Zotto, Pasquale Innarella, Cecilia Lavatore, Petra Magoni, Lorenzo Maragoni, Claudia Marsicano, Nesli, Francesco Piccolo, Piotta, Christian Raimo, Beatrice Rigillo, Andrea Rivera, Gioia Salvatori, Linda Stabilini in arte StabLinda, Margherita Vicario, Villa Ada Posse e Massimo Wertmüller.

La programmazione del 1° gennaio – che abiterà piazze, musei, teatri e spazi in tutti i quartieri – conta oltre 100 eventi, con tre grandi palchi, in particolare, che accenderanno i riflettori in altrettanti quadranti della città. A Piazza Navona, il pomeriggio si aprirà all’insegna dell’ironia.

Dalle ore 15.30 spazio alle nuove stelle della comicità: Beatrice Rigillo, con le sue esilaranti parodie che criticano i luoghi comuni degli influencer e dei social; Emanuela Cappello, che racconta le sue relazioni amorose impossibili in cui emergono tutte le contraddizioni dei legami contemporanei; Raffaello Corti aka Faccestamagia, mago-comico tra i più noti del web; infine, Lorenzo Maragoni, surreale giocoliere della parola, che con la sua poesia comica lancia spunti di riflessione sorprendenti e mai scontati.

Dalle 18 alle 22, la piazza si trasformerà in un’elegante sala da ballo per la Milonga del Nuovo Anno: un evento di respiro internazionale che vedrà Daiana Guspero e Miguel Ángel Zotto, icone mondiali del tango argentino, impegnati in performance mozzafiato coinvolgendo cittadine, cittadini e scuole di danza in un grande abbraccio collettivo nel cuore di Roma. A seguire, protagonista sarà la TDJ Lavinia Livi.

Allontanandosi dal centro, la festa si accenderà con la musica dal vivo. Rampa Prenestina, nuovo spazio riqualificato in via Aquilonia (Municipio V), dalle ore 18, è pronta a ospitare un grande concerto-spettacolo con il talento di Andrea Rivera e la voce di Margherita Vicario, insieme alla carica di Villa Ada Posse e di Linda Stabilini, in arte StabLinda, e il sound di Baro dai Colle der Fomento, accompagnato dalla vocalist Lyst. Sarà possibile inoltre visitare le sei installazioni artistiche realizzate da ultraviolet.to, Studio Clichè, Fielda1 e Thomas Fasciana.

Sul piazzale della Stazione di Acilia (Municipio X), dalle ore 18, show K-POP per i più giovani a cura di SrC Produzioni, con danza, balli e meet and greet; a seguire esibizioni urban hip hop e breakdance con varie crew a cura di Danza MSP LAZIO.

Dalle ore 20, un palco tutto dedicato alle rime urbane con alcuni dei più interessanti nomi della scena rap italiana: Piotta, che proporrà alcuni dei suoi successi anni ‘90 alternati ai brani più introspettivi dei suoi ultimi lavori; Nesli, tra i nomi storici della scena rap nazionale; Beba, tra le donne del rap italiano più apprezzate e originali; Jelecrois, con le sue metriche incisive e pungenti.

OMAGGIO ALLA COSTITUENTE

Un’importante parte del programma sarà intessuta intorno ai pilastri ideali scelti dai Costituenti. Un denso calendario di appuntamenti per esplorare come concetti inalienabili – quali l’uguaglianza, il ripudio della guerra a favore della pace, la centralità del lavoro, l’antifascismo, la sovranità popolare, i diritti inviolabili dell’uomo, la promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica – abbiano orientato il vivere civile e lo sviluppo dell’Italia del dopoguerra.

Più che una ricorrenza, un omaggio al lavoro delle Madri e dei Padri Costituenti, in grado di tradurre valori e principi fondamentali in un’architettura duratura di diritti e libertà civili, unendo anime diverse nel comune intento di rifondare il Paese appena uscito dal secondo conflitto mondiale.

A TUTTA ROMA!

Oltre agli appuntamenti dedicati alle radici della nostra democrazia, il palcoscenico di Roma Capodarte 2026 si espande per abbracciare l’intera città con una programmazione ampia e capillare.

Dalle performance musicali e teatrali nelle piazze, fino all’apertura straordinaria di mostre e spazi espositivi, passando per le attività dedicate alle famiglie, con numerosi laboratori e attività per bambine e bambini, la festa si trasforma in un’occasione per scoprire l’immenso patrimonio artistico e culturale della Capitale. Un invito a vivere ed esplorare ogni quartiere e a condividere un nuovo inizio all’insegna della bellezza e della socialità.

Le iniziative di ROMA CAPODARTE 2026 A tutta Roma! Omaggio alla Costituente sono promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria e con la collaborazione dell’Assessorato alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all’Attrazione investimenti, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con i Municipi, l’Istituzione Biblioteche di Roma, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, le istituzioni del Tavolo tecnico per la produzione culturale contemporanea – Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Fondazione Cinema per Roma, Fondazione Musica per Roma, Azienda Speciale Palaexpo, Teatro dell’Opera di Roma, Fondazione Romaeuropa, Fondazione Teatro di Roma – Teatro Nazionale – e ancora TiC – Teatri in Comune e Nuovo Cinema Aquila; e inoltre, Fondazione Roma Lazio Film Commission, Banda Musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, EUR SpA, associazioni, operatrici e operatori culturali, artiste e artisti. Con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura e la collaborazione di SIAE. Radio ufficiale Dimensione Suono Soft. L’identità visiva di Roma Capodarte 2026 è realizzata da Testi Manifesti.

