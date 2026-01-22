Carnevale a rischio: sequestrati oltre un milione di prodotti non sicuri in due capannoni di via dell’Omo

Maschere, trucchi e tatuaggi temporanei pronti per il Carnevale, ma potenzialmente pericolosi per la salute, soprattutto dei bambini.

È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza del III Nucleo Operativo Metropolitano, che hanno sequestrato oltre un milione di articoli all’interno di due magazzini in via dell’Omo, destinati allo smistamento verso i negozi della Capitale, in particolare del centro storico.

Prodotti senza certificazioni e marchi CE irregolari

Nel corso dell’intervento sono stati rinvenuti cosmetici, articoli per il maquillage e tatuaggi temporanei, in larga parte rivolti a un pubblico infantile.

I controlli hanno evidenziato gravi irregolarità: molti prodotti erano privi delle certificazioni obbligatorie previste dalla normativa europea e dei necessari test di laboratorio.

In altri casi, il marchio CE risultava apposto illegalmente, con l’evidente intento di indurre in errore i consumatori sulla reale sicurezza degli articoli. Per questo motivo è scattato il sequestro immediato della merce.

I rischi per la salute

La Guardia di Finanza ha sottolineato come cosmetici e trucchi non testati possano contenere sostanze chimiche vietate o presenti oltre i limiti consentiti, come coloranti non autorizzati o metalli pesanti. Elementi che possono causare allergie, irritazioni cutanee e oculari, dermatiti, fino a effetti tossici nei casi più gravi.

Analoghi pericoli derivano anche da maschere e accessori realizzati con materiali scadenti o non certificati, che possono provocare lesioni, difficoltà respiratorie o contaminazioni batteriche.

I rischi, evidenziano i finanzieri, sono particolarmente elevati per i minori, più vulnerabili agli effetti nocivi di prodotti non conformi.

Due denunciati

Al termine dell’operazione, due cittadini di nazionalità cinese, legali rappresentanti della società riconducibile ai depositi ispezionati, sono stati denunciati per frode nell’esercizio del commercio.

