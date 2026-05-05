Carta di Identità: come sostituire il documento cartaceo

Dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento , le carte di identità cartacee non saranno più valide.

Roma Capitale ha attivato un piano straordinario per la sostituzione, con particolare attenzione ai cittadini che non dispongono di altri documenti validi per l’identificazione.

La priorità è dunque prevista per chi è in possesso di carta di identità cartacea e sia privo di passaporto o abbia comprovate situazioni di urgenza.

La richiesta deve essere inviata esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo del proprio Municipio di residenza. Tutti gli indirizzi sono disponibili sulla pagina a cura del Dipartimento Servizi Delegati.

Sulla stessa pagina sono indicati tempi, scadenze, organizzazione del servizio e risposte a domande frequenti.

Roma Capitale ricorda che ogni settimana, sulla home page di questo sito, viene pubblicata la notizia relativa agli Open Day.

Tutti i sabati e le domeniche di maggio e giugno, presso il mercato “Campagna Amica” di Coldiretti Lazio, in via di San Teodoro, è inoltre attivo il nuovo Identity Point, dalle 8 alle 15, per il rilascio della CIE. L’Identity Point del Mercato di Campagna Amica è un servizio realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in collaborazione con Ministero dell’Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Comune di Roma Capitale e Coldiretti Lazio.

Tutte le informazioni nell’articolo dedicato.

Fino al 31 luglio, due nuove postazioni per il rilascio CIE sono attive presso il punto di via Petroselli 52.

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