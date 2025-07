Carte clonate, documenti falsi e shopping sfrenato: arrestato 63enne, per truffa da oltre 40mila euro

Un giro d’affari illegale costruito sull’inganno, che si muoveva tra carte di credito clonate, documenti falsi e acquisti di lusso. È finita con un arresto in flagranza la carriera truffaldina di un 63enne di Tivoli, fermato dai Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina, con il coordinamento della Procura di Tivoli. L’uomo è gravemente indiziato di indebito utilizzo di carte di pagamento, possesso di documenti contraffatti e ricettazione.

Le indagini sono partite dalla segnalazione dell’ufficio antifrodi di una nota società finanziaria, che ha notato un’anomala attivazione di carte di credito online, a nome di ignari cittadini.

Una truffa studiata nei minimi dettagli: l’uomo, secondo quanto emerso, si serviva di documenti d’identità falsificati, riportanti dati anagrafici autentici ma con fotografie non corrispondenti, e li accompagnava con modelli 730 e codici fiscali contraffatti. Un pacchetto perfetto per ingannare i sistemi di sicurezza.

Una volta ottenute le carte, l’uomo ne avrebbe acquisito la piena disponibilità, facendosele recapitare a un indirizzo controllato e iniziando una vera e propria maratona di spese sfrenate: smartphone, tablet, elettronica, carburante e carrelli pieni nei supermercati. Il tutto per un valore complessivo di oltre 40.000 euro in pochi giorni.

Ma non finiva lì: secondo gli inquirenti, il materiale acquistato veniva rivenduto online, monetizzando il bottino illecito.

A incastrarlo è stata l’analisi incrociata delle transazioni e delle immagini di videosorveglianza, che hanno consentito ai Carabinieri di identificarlo e fermarlo in via Tiburtina, all’altezza del Grande Raccordo Anulare. Al momento dell’arresto, il 63enne aveva addosso una patente falsa e due carte di credito intestate ad altre persone, già vittime in passato di furti di identità.

La perquisizione nella sua abitazione a Tivoli ha rivelato il resto dell’inganno: centinaia di documenti falsificati, con le stesse 6-7 foto utilizzate su decine di identità differenti. Sequestrati anche numerosi dispositivi elettronici ancora imballati e cellulari “di servizio” usati per gestire il traffico illecito.

Il Tribunale di Tivoli ha convalidato l’arresto, disponendo per l’uomo gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Ora i Carabinieri continuano a indagare per accertare se dietro l’uomo agisse una rete più ampia, specializzata in frodi digitali e riciclaggio di beni.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.