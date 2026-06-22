Casa in periferia e lavoro in centro, la beffa dei costi per gli artigiani a Roma

Lasciare il centro di Roma per trasferirsi in periferia o nei comuni dell’hinterland, convinti di aver finalmente alleggerito il bilancio familiare grazie a un affitto più basso. Una scelta che per migliaia di artigiani e professionisti della Capitale rischia però di trasformarsi in un perfetto miraggio economico.

Perché se il costo del mattone diminuisce man mano che ci si allontana dalle Mura Aureliane, le spese vive per raggiungere quotidianamente clienti, cantieri e officine subiscono un’impennata verticale.

Il quadro emerge da uno studio dettagliato della CNA di Roma, che ha analizzato l’impatto economico della mobilità sui lavoratori autonomi. Una categoria – composta da elettricisti, idraulici, serramentisti e manutentori – per la quale il furgone o l’automobile non sono un semplice mezzo di trasporto, ma una vera e propria estensione dell’officina, impossibile da sostituire con i trasporti pubblici.

Il bilancio: l’affitto cala, ma la benzina presenta il conto

I numeri elaborati dall’associazione degli artigiani descrivono un travaso di risorse immediato. Una famiglia che decide di spostarsi nelle aree più esterne della città metropolitana riesce a risparmiare, in media, fino a 4.800 euro all’anno sul canone di locazione della casa.

La quotidianità su quattro ruote finisce però per erodere quasi la metà di questo tesoretto: tra carburante, usura del mezzo, manutenzione, polizze assicurative e parcheggi, le spese di mobilità assorbono circa 2.200 euro, riducendo il beneficio reale ad appena 2.600 euro annui.

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