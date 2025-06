Casal Bernocchi, accoltellato in stazione: 57enne trasportato in eliambulanza, caccia all’aggressore

Paura e sangue mercoledì sera nei pressi della stazione Casal Bernocchi-Centro Giano, lungo la linea Metromare, l’ex Roma-Lido.

Poco dopo le 20:30, una lite violenta è sfociata in un accoltellamento: un uomo di 57 anni è stato colpito all’addome con una lama, crollando a terra sotto gli occhi attoniti dei passanti.

Secondo una prima ricostruzione, la lite – le cui cause sono ancora al vaglio degli inquirenti – sarebbe degenerata rapidamente. Non è chiaro se vittima e aggressore si conoscessero.

Quel che è certo è che quando i soccorritori del 118 sono arrivati, hanno trovato il 57enne ferito ma cosciente, disteso sull’asfalto con una profonda ferita da taglio all’altezza dell’addome.

L’uomo, italiano e con precedenti, è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza al San Camillo Forlanini, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata.

Nel frattempo, l’aggressore si è dato alla fuga. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri della compagnia di Ostia, che stanno vagliando testimonianze e immagini di videosorveglianza nella zona per identificare e rintracciare il responsabile.

